Pescara e Reggiana, addio B: per loro retrocessione in Serie C

Dopo la Virtus Entella, la Serie B saluta anche il Pescara e la Reggiana. Gli abruzzesi e gli emiliani sono la seconda e terza squadra a retrocedere matematicamente in Serie C.

Per rimanere in corsa i biancazzurri avrebbero dovuto vincere contro la Cremonese nella penultima giornata, sperando anche in una serie di altri risultati favorevoli, ma è arrivata una sconfitta che ha costretto la squadra di Grassadonia alla retrocessione.

Il Pescara mancava dalla terza divisione dal 2010: si è anche concesso due stagioni di Serie A. Lo scorso anno aveva raggiunto la salvezza al playout contro il Perugia, curiosamente quest’anno già promosso in B. Il Pescara invece andrà in C.

La Reggiana è stata invece promossa soltanto l’anno scorso vincendo il playoff di C con il Bari, ma la stagione del ritorno dopo oltre vent’anni non è andata bene. Decisivo il k.o. interno con la SPAL nel derby.

Solo 32 punti per il Pescara, 34 per la Reggiana. Dietro solo l’Entella. Il Pordenone quintultimo è a 42 punti, la distanza per sperare nel playout (di 4 punti) è incolmabile. Solo il Cosenza può sperare. Reggina e Pescara salutano la cadetteria.

OMNISPORT | 07-05-2021 16:33