Pescara, Marinelli: "Sta girando tutto male"

Nell’ultimo turno di campionato di Serie B, il Pescara ha trovato la seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite, contro il Vicenza. 1-0 il risultato del Menti che lascia gli abruzzesi al penultimo posto della classifica del campionato cadetto.

Dalle colonne de Il Centro ha parlato il presidente onorario del Pescara Vincenzo Marinelli: “Per il Pescara, questa, è la classica annata storta. Sta girando tutto male. Nel complesso la nostra è una buona squadra, le tante assenze nell’arco del campionato, però, hanno fortemente pregiudicato il cammino. La fortuna non sta girando dalla nostra parte. Paghiamo a caro prezzo anche alcune scelte. Nulla è ancora segnato però. Tutti devono fare qualcosa in più per scongiurare l’incubo retrocessione. Io ho vissuto annate simili a questa. Il presidente Sebastiani lo vedo molto deluso e amareggiato, le critiche poi non fanno che aumentare lo sconforto. Sebastiani, a prescindere da tutto, resterà al timone del club. E’ l’unico in grado di garantire un futuro al Pescara, altrimenti bisogna affidarsi ai soliti avventurieri”.

OMNISPORT | 26-03-2021 12:35