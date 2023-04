Il presidente degli abruzzesi: "La nostra missione è di giocare con una squadra giovane che faccia divertire i tifosi".

26-04-2023 21:11

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha aperto ad una conferma di Zdenek Zeman anche per la prossima stagione: “Se il mister decidesse di restare sarei contento”.

“La nostra missione è di giocare con una squadra giovane che faccia divertire i tifosi, per cui il suo profilo corrisponde esattamente alle caratteristiche che cerchiamo”, ha detto al Tg3. Il Pescara ha conquistato l’accesso ai playoff chiudendo la regular season al terzo in classifica nel girone C di Serie C, a quota 65 punti.