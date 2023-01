Pessina: "Palladino ci lascia più liberi"

Il centrocampista del Monza: "E' stata una giornata storica"

29-01-2023 18:54

Il centrocampista del Monza Matteo Pessina a DAZN ha parlato dopo la vittoria contro la Juventus: “Una giornata storica. Vincere qui con la Juventus non è facile, soprattutto per una neopromossa. Non c’è però tanto da stupirsi: anche qualche giorno fa in coppa li abbiamo messi in difficoltà, mentre oggi è arrivata una vittoria”.

Pessina ha elogiato Palladino: “Il mister è una persona molto intelligente e che conosce bene il calcio. ha giocato ad alti livelli, ha avuto grandi mister e cerca di mettere le sue conoscenze a nostra disposizione senza darci troppe pressioni. Sul campo lascia molte libertà alle nostre qualità, credo che questa sia la sua peculiarità”.