Peterson: Il premio Rookie of the Year allontana Banchero dall’azzurro

L’ex allenatore analizza gli elementi che hanno permesso all’italoamericano di essere la migliore matricola in NBA

27-04-2023 10:29

Banchero Rookie of the Year potrebbe essere un ostacolo per Banchero in maglia azzurra. Ne è convinto Dan Peterson. “Sceglierà di giocare per l’Italia o no? Sono stato sempre scettico sul fatto. Poi, francamente detto, questo premio, per me, lo allontana dalla maglia azzurra. Gianni Petrucci, presidente Fip, e Gianmarco Pozzecco, coach della Nazionale, fanno bene a corteggiarlo! Amo l’idea di ‘pensare in grande’: anche se il progetto non va in porto, approvo l’idea di provarci al 100 per 100. Non sarebbe la prima volta che un mio pronostico salta per aria…” scrive il commentatore sportivo sulla Gazzetta dello Sport.

Un premio strameritato secondo l’ex allenatore e frutto della sua maturità. “Come mai Banchero è riuscito a fare tutto ciò? Propongo una mia teoria – scrive –: maturità oltre i suoi 20 anni (19 quando cominciò la stagione). Perché lo dico? Perché non ha giocato per Banchero, ma per gli Orlando Magic, per la squadra, per i compagni. Tutto normale? No. Anzi. Molti giocatori badano a loro stessi per primi, alla squadra dopo”. Altro segreto del successo di Banchero sarebbe la sua resistenza: “Per vincere questo premio, un rookie (matricola) deve riuscire nella cosa più difficile per i nuovi arrivati: superare il ‘muro della stanchezza’ che colpisce i più giovani a febbraio. Ciò comporta un altro problema: gli infortuni. Come sa ogni allenatore, un giocatore è vulnerabile al massimo per un infortunio in due momenti: quando è stanco fisicamente e non ha più la coordinazione o riflessi o tempismo abituali; quando rientra da un infortunio e tutti i suoi sistemi ripartono da zero. Bene, Banchero ha saputo sorpassare questi ostacoli. Infortuni? Beh, ha saltato 10 partite quest’anno. Forse il riposo ha giovato al suo rendimento e gli ha permesso di ricaricare le pile”.