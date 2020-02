Petrachi: "Io vittima di calunnie e falsità"

Il direttore sportivo della roma Gianluca Petraschi si sfoga in conferenza stampa: "La Roma ha fatto una rivoluzione, ha fatto uscire 20 giocatori e ne ha presi 14. La Roma non compra giocatori da 70 milioni, io con 70 milioni ne ho presi sette. Ho chiesto comprensione, pazienza da parte di tutti, alle difficoltà ero preparato, non alle calunnie e alle falsità che sono venute fuori".

"Quando fai una rivoluzione, qualcosa può venire bene, qualcosa meno ma non mi aspettavo le calunnie e le falsità che spesso escono in maniera vigliacca, forse perché sono una persona scomoda per tanti, perché non rispondo ai messaggi, perché non faccio comunella con nessuno. Ma la mia schiena è sempre dritta, cercherò di non essere spappolato e vado avanti per la mia strada, cercando di fare il bene della Roma che è il mio obiettivo. Fino all'ultimo giorno cercherò di portare la mia idea di calcio e ce la sto mettendo tutta. Questa Roma la sento mia, credo fortemente in questa squadra, chiedo ancora un filino di pazienza ma ci sono dei contenuti, dei valori".

SPORTAL.IT | 12-02-2020 15:35