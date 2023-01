Petrachi parla del suo futuro: "Non voglio una situazione come Roma"

24-01-2023 20:33

Dopo diversi anni come direttore sportivo del Torino, l’avventura di Gianluca Petrachi alla Roma nello stesso ruolo è durata invece pochi mesi. A Tribal Football, ha parlato del suo possibile ritorno in giallorosso: “Non vorrei trovarmi di nuovo in una situazione come quella della Roma e la mia intenzione è di trovare un progetto a lungo termine di tre anni che possa darmi la possibilità di fare qualcosa legato alla mia filosofia”.

Petrachi ha quindi aggiunto: “Se avessi avuto più tempo a disposizione alla Roma avrei fatto un buon lavoro perché eravamo sulla strada giusta. Della Roma che ha vinto la Conference League, sette-otto giocatori li ho acquistato quando ero direttore del club. Il mio desiderio è quello di iniziare con un club che mi permetta di lavorare a lungo termine e che mi dia la possibilità di costruire giorno per giorno”.

