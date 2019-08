Petriccione: "Il Lecce non si snaturerà"

Jacopo Petriccione è uno dei simboli della risalita del Lecce, pronto a confrontarsi con il palcoscenico della Serie A con tanti debuttanti. Il centrocampista prodotto del vivaio della Fiorentina è pronto per l’esordio in A, lunedì in casa dell’Inter: "Sicuramente se dovesse esserci l'esordio a Milano sarebbe tra i più belli, in uno stadio che è la storia del calcio. Ogni giocatore lavora ogni giorno e si allena per raggiungere un giorno il traguardo di giocare in Serie A" ha detto l'ex Ternana.

I salentini vogliono presentarsi a San Siro senza paura: "Noi abbiamo una nostra filosofia di gioco, che ci ha contraddistinto l'anno scorso e che dobbiamo continuare a fare. Per quello che sarà possibile andremo a Milano per cercare di praticare il nostro calcio, con il nostro entusiasmo e la nostra voglia".

SPORTAL.IT | 23-08-2019 19:51