Petrucci: "Le assenze di Datome e Belinelli fanno male"

Il presidente della Fip Gianni Petrucci alla Gazzetta dello Sport ha parlato della doppia rinuncia di Marco Belinelli e Gigi Datome al Preolimpico di Belgrado: “E’ un uno-due che fa male. Ne soffro perchè è lo specchio di un sistema sbagliato. Il basket italiano si riempie la bocca di NBA, di Eurolega e del campionato, ma non capisce che l’Olimpiade vale molto di più come immagine. E aggiungo che si diventa campioni solo inseguendo il sogno olimpico”.

“Non entro nel merito delle motivazioni e non voglio accusare i due giocatori. Ho provato a convincerli, ma sono rimasti sulle loro posizioni. Però, mi chiedo come mai il riposo e gli interventi chirurgici vengono sempre programmati in coincidenza con le attività della Nazionale. Se Beli e Gigi avessero dovuto giocare la finale scudetto fino a gara-7 si sarebbero risparmiati?”, è la domanda che si fa il presidente federale.

OMNISPORT | 18-06-2021 12:01