Petrucci rivela: “Ho invitato Rossi a fare la Dakar insieme a me”

10-01-2022 12:58

Mentre la sua Dakar va avanti tra bei momenti e sfortuna, il pilota della Ktm Danilio Petrucci, ai microfoni di Gpone.com, ha fatto una rivelazione: “In questi giorni tanti piloti mi hanno chiesto informazioni, e io ho parlato anche con Valentino Rossi, mi ha chiesto delle cose e io gli ho detto che mi piacerebbe farla con lui, con lui al volante e io come navigatore”.

Il pilota ternano ha aggiunto: “Un pilota come Valentino Rossi potrebbe vincerla, ma non sono certo se sia possibile con me navigatore. Comunque Valentino non è molto compatibile con gli orari della Dakar, ma le macchine partono più tardi e magari ce la facciamo, sarebbe una figata”.

OMNISPORT