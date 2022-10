PGA Tour: al via la quarta edizione del Butterfield Bermuda Championship

25-10-2022 10:47

Rory McIlroy, vincendo alla CJ CUP, è tornato ad essere il numero uno del mondo. Il PGA Tour continua con un evento che sta diventando un appuntamento fisso del calendario del massimo circuito del golf: il Butterfield Bermuda Championship.

Il vincitore dello scorso anno, Lucas Herbert, non sarà presente nell’isola del Pacifico e non proverà dunque a “difendere il proprio titolo”. Non ci saranno italiani a giocare, ma saranno comunque tanti, i possibili contendenti alla vittoria: il sudcoreano Kim Seong-yeon è apparso molto in forma in questo inizio di stagione. Lo stesso si può dire per il polacco Adrian Meronk, già vittorioso in questa stagione, ma mai sul PGA Tour. Attenzione anche al belga Thomas Detry e i due statunitensi Mark Hubbard e Nick Hardy.

Il percorso del Port Royal Golf Course è un PAR 71 di 6.828 yards ed è conosciuto al mondo come uno dei campi più belli in assoluto.