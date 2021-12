28-12-2021 20:01

“Al più tardi la mia promozione potrà verificarsi nel 2023. Penso che siamo tutti consapevoli di questo. Quindi sì, il 2023 è la mia ultima opzione. Ma ci potrebbero comunque essere opportunità prima. Non si sa mai“. Così l’australiano Oscar Piastri, vincitore del titolo di Formula 3 nel 2020 e di Formula 2 quest’anno, entrambe le volte al primo tentativo, che l’anno prossimo non avrà, almeno per il momento, la possibilità di esordire in Formula 1.

OMNISPORT