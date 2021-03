Piatek: "Ho lasciato il Milan per l'arrivo di Ibra"

“Quando Ibrahimovic inizia la partita da titolare, praticamente non esce più, solo in caso di infortuni. Questo era quello che sembrava. Nelle prime partite dopo il suo arrivo non ho giocato un minuto – Così l’attaccante polacco Krzysztof Piatek ha spiegato ai media polacchi perché ha lasciato il Milan dopo 36 partite e 13 gol in due mezze stagioni in Serie A -. Ho avuto una possibilità in Coppa Italia: ho segnato un gol e fatto un assist. Tuttavia, negli incontri successivi mi sono seduto in panchina senza fiatare. Forse ho perso la pazienza, ma quella è stata la mia decisione. Sono all’Hertha, che punta a essere un grande club. Quest’anno potrebbe non avere successo, ma il mio contratto continuerà per altri quattro anni”.

OMNISPORT | 09-03-2021 15:37