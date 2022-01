Pidcock: "C'è chi mi considera il top, voglio vincere di più"

03-01-2022 19:00

Tom Pidcock, campione olimpico in carica nel cross country, ai microfoni di VeloNews si è espresso su due rivali: “Mathieu van der Poel e Wout van Aert sono all’apice di questo sport, è bello competere contro di loro. Molte persone dicono che io sono a quel livello, ma servono altri risultati per fare un paragone. Sto lavorando per raggiungere questo obiettivo”.

L’anno appena trascorso è stato il trampolino di lancio per Pidcock: “Il 2021 è stato l’anno delle prime volte, una stagione importante. Correre con i professionisti su strada è stato speciale, non è più intenso del cross”.

Pidcock è cresciuto molto nel 2021 e nel 2022 ha voglia di fare il salto di qualità: “Ero la persona meno esperienza del team quest’anno. Quando corri con i più esperti di questo sport impari sempre qualcosa. Il prossimo anno potrò affrontare tutte le gare un po’ diversamente. Voglio vincere qualcosa in più”.

