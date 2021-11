Pierre Gasly alleato di Verstappen? "Ci proverò..."

20-11-2021 18:24

Se Lewis Hamilton e Max Verstappen sono in lotta per il Mondiale 2021 di Formula 1 a suon di vittorie, Pierre Gasly si sta ritagliando il potenziale ruolo di arbitro per il finale di stagione grazie a prestazioni sempre più convincenti.

In Qatar il francese dell’AlphaTauri, scuderia satellite della Red Bull, è entrato per la terza volta consecutiva nella top 8 delle prove ufficiali, grazie a un portentoso quarto tempo, subito alle spalle dei due “re” e di Valtteri Bottas.

E anzi l’ex Red Bull può pure rimpiangere la foratura nell’ultimo giro lanciato, che gli ha negato un possibile terzo posto.

“Sono molto felice per il quarto posto e per le prestazioni della macchina in questa fase della stagione. Il miglior giro di oggi lo inserisco nella top 5 della mia carriera“.

La prova di Gasly risalta in particolare rispetto al deludente 11° posto di Sergio Perez sull’altra Red Bull.

Potrebbe quindi toccare proprio a Pierre a Losail fare “gioco di squadra” con Verstappen?

Il diretto interessato non si tira indietro: “Mi stavo migliorando nell’ultimo giro, poi ho visto che la gomma era bucata e ho dovuto rallentare. Peccato. Aiutare Verstappen? Non ho una Red Bull, ho un ritmo diverso da loro, ma ci proverò…”.

