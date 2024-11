Pietrangeli: "Sinner miglior tennista italiano, forse austriaco". Sfottò a Berrettini e Panatta, ma è una gag

L'ex capitano azzurro di Davis si è prestato a un gioco con "Splendida Cornice": in cui ha ironizzato su Jannik, Adrianone, Matteo, qualche altro ex tennista e persino su di sé.

Ancora battutine velenose su Sinner. E non solo. Ce n’è pure per Panatta, Berrettini, per qualche altro tennista del passato recente e lontano. E persino per qualche autoironia su di sé. Nicola Pietrangeli fa di nuovo strabuzzare gli occhi con le sue dichiarazioni fuori dagli schemi: negli ultimi giorni lo ha fatto più volte. Ma stavolta, per l’ex capitano della trionfale Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976, c’è una grossa “attenuante”: era solo una gag, un siparietto organizzato con quelli di “Splendida Cornice”, il programma dissacrante in onda in prima serata il giovedì su Rai 3, condotto da Geppi Cucciari.

Pietrangeli, le battute su Sinner e Panatta

Che ha detto, stavolta, l’ineffabile Pietrangeli? Ha realizzato un video di circa 100 secondi in cui ne ha avute praticamente per tutti. “Ciao, sono Nicola Pietrangeli. Forse vi ricorderete di me perché ho giocato a pallone nelle giovanili della Lazio e per hobby ho fatto anche qualche partitina a tennis. Volevo dire del tutto spontaneamente che Jannik Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi e forse austriaco e che Adriano Panatta è l’eleganza fatta persona…poff poff…naturalmente un talento nato per giocare a tennis e beh, ha avuto anche questo vantaggio: ha avuto sicuramente più donne di me”.

Altre freddure: la Davis del 1976 e…Pescosolido

Non solo Jannik e Adrianone nel mirino delle “simpatiche” freddure di Pietrangeli. Anche la Davis di 48 anni fa finisce alla berlina: “La Davis del 1976 l’abbiamo vinta per c… (fortuna, ndr). I cileni cercavano di rimontare, ma era finito l’affitto del campo, che avevamo prenotato. Naturalmente ci dobbiamo ricordare di Barazzutti, Zugarelli, Bertolucci, Paolo Canè, Gianni Ocleppo, ma quanto era bravo ‘sto Pescosolido nella vita vera? Vorrei spendere una parola per il professor Antonelli, peccato ha lasciato il tennis perché è stato trovato positivo allo Zingarelli”.

Pietrangeli: “Viva Sinner e Berrettini, se no se la prende”

Il finale pure contiene qualche frecciatina mascherata da battuta goliardica: “Io personalmente ho amato molto il tennis, ma in confronto a questi giocatori di oggi sono un dilettante. Ma insomma certo non bravo. Sarei un professor Maggi. Viva il tennis, viva Sinner e mettiamoci pure Berettini perché se no se la prende con me“. Imperdibile pure la chiosa degli autori della trasmissione: “Splendida Cornice ringrazia Nicola Pietrangeli per essersi prestato del tutto spontaneamente a questa sapida gag. In serata, gli abbiamo permesso di riabbacciare i suoi cari”.