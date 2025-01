Pietrangeli torna a casa, dimesso dall'ospedale: "Che piacere la visita di Licia Colò". Poi parla di Sinner

Sospiro di sollievo per il mito del tennis azzurro dopo la caduta dello scorso 13 dicembre e la frattura all'anca: il bel gesto col personale sanitario che l'ha assistito.

Sospiro di sollievo per Nicola Pietrangeli e per tutti i fan della leggenda vivente del tennis azzurro. Le condizioni dell’ex campione, oggi 91enne, sono sensibilmente migliorate dopo la caduta accidentale dello scorso 13 dicembre, che aveva costretto Pietrangeli al ricovero in ospedale e a un intervento chirurgico. Oggi, venerdì 3 gennaio, il ritorno a casa per Pietrangeli, che in ogni caso in queste tre settimane di degenza non aveva mai perso il sorriso.

Nicola Pietrangeli, la frattura all’anca e l’operazione al Gemelli

In seguito alla caduta, il recordman di presenze dell’Italia in Coppa Davis aveva riportato una frattura periprotesica all’anca destra che aveva reso necessaria l’operazione eseguita al Policlinico Gemelli, celebre ospedale della Capitale. Adesso la situazione è tornata quasi alla normalità, tanto da rendere possibile per Pietrangeli il ritorno nella sua abitazione: dovrà seguire un lavoro di riabilitazione per un altro mesetto, poi potrà tornare alla normalità.

Pietrangeli: torneo di carte e cena offerta al personale sanitario

Per festeggiare il ritorno tra le mura domestiche Pietrangeli ha già organizzato un torneo…ma di carte: “Mi sento molto bene, per il momento ho organizzato un ‘Peppa’ a casa con gli amici”, sono le dichiarazioni riportate dal quotidiano ‘La Repubblica’. Pietrangeli, inoltre, ha invitato a cena il personale sanitario che l’ha assistito in ospedale, una volta che le sue condizioni renderanno possibile allestire la serata. Personale che l’ex campione ha allietato in questi giorni raccontando storie e aneddoti sulla sua carriera.

La visita di Licia Colò e le parole su Sinner e gli italiani agli AO

“Ho ricevuto moltissime visite e per fortuna non mi sono mancate la presenza e l’affetto dei miei cari“, ha aggiunto Pietrangeli. “La visita più inaspettata o che mi ha fatto più piacere? Quella di Licia Colò (conduttrice tv a cui in passato è stato legato sentimentalmente, ndr). “Se vedrò le partite di tennis adesso? Certo, ora che va meglio non mancherò di fare il tifo per tutti i giocatori italiani“. Sinner compreso, naturalmente.