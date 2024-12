Pietrangeli torna a parlare dopo l’incidente: “Ho avuto paura”. Poi fa un augurio a Sinner e ritratta su Berrettini

Pietrangeli racconta tutta la sua paura dopo l'incidente capitatogli una settimana fa, poi augura a Sinner di battere il record di Djokovic e fa i complimenti a Berrettini per la Davis

A distanza di pochi giorni dall’intervento chirurgico al Pliclinico Gemelli di Roma, dove tutt’ora si trova ricoverato, resosi necessario per la frattura periprotesica all’anca destra causata da una caduta accidentale in casa, Nicola Pietrangeli è tornato a parlare in un’intervista all’Adnkronos, durante la quale ha spiegato la dinamica dell’incidente, parlando poi già di Natale in famiglia.

Il capitano della squadra di Davis campione nel 1976 a Santiago del Cile ha poi parlato anche di Jannik Sinner facendogli anche un augurio, e dell’incredibile anno del tennis italiano, facendo anche i complimenti a Matteo Berrettini dopo che qualche tempo fa lo aveva un po’ sminuito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pietrangeli spiega la dinamica dell’incidente e parla già di ritorno a casa

Nonostante l’età, Nicola Pietrangeli non è mai stato un tipo da rimanere con le mani in mano, motivo per cui, nonostante siano passati solamente pochi giorni dall’incidente che gli ha procurato la frattura periprotesica all’anca destra, ha già iniziato a parlare di ritorno a casa e alla sua vita quotidiana: “Voglio recuperare il prima possibile. Sono i medici a potersi esprimere sul mio recupero, ma io spero di tornare quanto prima alla mia vita normale frequentando il circolo canottieri Roma con gli amici e di passare il Natale in serenità in famiglia”.

Il due volte campione del Roland Garros ha anche spiegato bene come è avvenuto l’incidente: “Mi trovavo in casa, erano le 22 circa e inavvertitamente ho inciampato e sono caduto su un fianco, avvertendo sin da subito un dolore molto forte che mi ha costretto a rimanere immobilizzato a terra. Ho avuto paura perché ero solo in casa ma fortunatamente avevo il telefono con me per cui sono riuscito a chiamare il mio amico prof Giorgio Meneschincheri del Gemelli che ha attivato i soccorsi”.

L’augurio di Pietrangeli a Sinner

Come ogni intervista a Pientrageli, inevitabilmente a un certo punto arriva la fatidica domanda su Jannik Sinner, riguardo il quale Nicola ha speso solo belle parole e fatto un augurio che tutti speriamo si possa concretizzare: “È giovane, ha tante chance di vincere ancora moltissimi Slam. Difficile quantificare quanti ma gli auguro di cuore che possa superare il record di 24 Slam di Novak Djokovic. Caso Clostebol? Sono sicuro che tutto verrà chiarito e archiviato quanto prima così che il giocatore possa ritrovare la sua tranquillità”.

Pietrangeli ritratta su Berrettini: “Bravissimo”

Infine Nicola ha parlato ancora una volta dell’incredibile 2024 del tennis italiano, facendo i complimenti anche a Matteo Berrettini, dopo che tempo fa lo aveva un po’ sminuito per le sue vittorie considerate facili in Coppa Davis: “Bravissimi in particolare Sinner e Berrettini per la Coppa Davis, da quello che vedo e sento c’è un bellissimo feeling tra di loro e con tutta la squadra. Paolini? Oggi è tra le prime 4 al mondo e sono certo che potrà migliorare il suo ranking”.