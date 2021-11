Pietro Puzone, retromarcia su Maradona: Mie parole strumentalizzate

20-11-2021 11:13

Quei titoloni roboanti avevano fatto rumore: “Maradona mi ha rovinato la vita”. Parole che Pietro Puzone, ex talento del Napoli ed amico del Pibe, ha effettivamente pronunciato all’interno del documentario sulla sua vita da montagne russe che l’ha portato da essere una promessa del calcio a un clochard in lotta per la vita, ma che non racchiudono esattamente il suo pensiero. Quando Puzone ha letto il polverone che si è scatenato attorno alla sua figura, ha voluto precisare sui social il suo rapporto con l’ex asso argentino.

Puzone fa chiarezza sul suo rapporto con Maradona

Scrive Puzone su Facebook: “Il mio smisurato amore verso Diego è qualcosa che non si può spiegare, non mi sarei mai sognato di recriminare nulla nei suoi confronti o della nostra amicizia, soprattutto dopo la sua scomparsa. Dispiace che qualche giornaletto in cerca di scoop strumentalizzi una mia frase a proprio piacimento, mistificandone il senso. La mia verità sul rapporto con Diego la conoscono tutti e la racconto nei documentari che a breve saranno disponibili su emittenti nazionali. Diego vie nel cuore di chi lo ha amato davvero”.

I tifosi apprezzano la retromarcia di Puzone

Fioccano i commenti sui social: “Pietro tu sei un grande uomo e un grande amico di cuore le cose brutte capitano a tutti tu sei un grande perché ti sei rialzato da grande campione poi il tuo rapporto con Maradona lo sai solo tu e non devi dare spiegazioni a nessuno” o anche: “Non avevo dubbi sui tuoi sentimenti. Solo chi ti conosce sa quanto hai voluto bene a Diego”, oppure: “Pietro lo sappiamo tutti che tu sei un ragazzo d’oro” e ancora: “Ma che polemica stupida e insensata. Il documentario è straordinario, Lorenzo Giroffi ha avuto una cura e un affetto incredibile nel raccontarti. Tutta pubblicità e infine: “Era il minimo che poteva fare in rispetto del nostro Diego”.

