Fino all’interruzione il tennista italiano conduceva il match contro Ruusuvuori per 6-3 e 2-0

29-03-2023 23:34

Jannik Sinner è ben messo per arrivare in semifinale nel torneo di Miami. Dopo aver sconfitto negli ottavi il russo Andrej Rublev (numero 7 delle classifiche Atp e sesto favorito del seeding), il tennista azzurro sta affrontando nei quartini finale il finlandese Emil Ruusuvuori (numero 54 Atp).

La gara, per via di una forte pioggia, è stata interrotta al terzo game del secondo set. Da Miami arrivano le prime indiscrezioni: il match tra Sinner e Ruusuvuori, attualmente ancora sospeso, non dovrebbe riprendere almeno fino alle ore 18 locali (la mezzanotte italiana).

Il punteggio, fino alla sospensione, era tutto a favore del giovane atleta italiano. Il primo set è stato vinto da Jannick Sinner per 3-6 e, ad inizio secondo set, il tennista italiano conduce per due giochi a zero sull’avversario finlandese. Si attende solo la fine della pioggia e la ripresa dell’incontro, con la speranza che Jannick possa continuare con lo stesso ruolino di marcia della prima parte della gara.