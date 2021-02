Pioli ritrova il Milan: "Nelle ultime settimane abbiamo sofferto"

Il Milan torna a vincere dopo due sconfitte consecutive contro Spezia e Inter. I rossoneri passano sul campo della Roma, offrendo una buona prestazione che lascia sperare per il futuro.

Stefano Pioli, intervistato da ‘Sky Sport’, non nasconde le difficoltà incontrate dai rossoneri nelle ultime settimane: “Ho detto alla squadra che non possono essere due partite negative a togliere convinzioni e certezze. Speravamo di fare meglio in queste due settimane, ma non esserci riusciti ci deve dare più forza. Una vittoria importante, ci fa uscire da due settimane un po’ particolari, complimenti ai ragazzi. Siamo una squadra giovane. Stiamo facendo qualcosa di davvero importante, abbiamo +17 punti rispetto all’anno scorso, siamo la squadra più giovane e quella che ha giocato di più. E’ stata una prestazione di grande spirito e qualità, grande soddisfazione essere riusciti a vincere. Nelle partite con Spezia e Inter non eravamo stati noi stessi”.

Solo applausi per Tomori, giovane difensore arrivato a gennaio dal Chelsea e schierato a sorpresa al posto del capitano Romagnoli: “Ha cominciato da subito a giocare con questa personalità. Continuo a credere che è il collettivo che permette al singolo di esprimersi nel miglior modo possibile. Abbiamo vinto meritatamente una gara importante e difficile”.

Pioli infine difende la sua squadra, lanciando una frecciata dopo le critiche delle ultime settimane, seppure col sorriso sulle labbra: “Se ci avessero detto che saremmo stati secondi in classifica mesi fa nessuno ci avrebbe creduto. Anzi, se avessimo avuto 40 punti ci avrebbero detto che il nostro campionato era ottimo, in lotta per la Champions dopo tanti anni. Ci sono sette squadre molto forti, alla fine solo quattro saranno contente, speriamo di essere tra quelle quattro. Il gruppo è molto giovane e responsabile, ha sofferto queste due settimane. Sapevamo di aver deluso i tifosi, abbiamo fatto fatica a metabolizzarlo, ma è bastato parlare chiaro. Il percorso è fatto di ostacoli. Se ho fatto leggere gli articoli ai giocatori? Gli ho fatto sentire un paio di trasmissioni vostre…”.

OMNISPORT | 28-02-2021 23:54