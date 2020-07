Pioli snobba Rangnick: "Felice di allenare il Milan"

Brusca frenata per il Milan, che dopo le vittorie su Lecce, e Roma si fa imporre il 2-2 dalla Spal e rallenta la rincorsa verso l’Europa League.

I rossoneri hanno creato molto, ma il pareggio è arrivato solo al 95′ su autorete di Vicari.

Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport al termine della gara, non nasconde la delusione: “E’ stato un passo indietro nel risultato, volevamo vincere, l’avevamo cominciata bene. Purtroppo alla prima palla inattiva abbiamo concesso gol, abbiamo concesso solo tre tiri in porta… Ma c’era ancora tutto il tempo, siamo stati poco concreti e lucidi negli ultimi 16 metri. La partita l’abbiamo fatta tutta, l’abbiamo fatta tutta noi, abbiamo commesso due disattenzioni. Se avessimo sfruttato subito le occasioni sarebbe andata diversamente”.

Il calendario adesso si fa difficile e le avversarie per l’Europa corrono: “Ci aspettano tre partite difficili contro Lazio, Juventus e Napoli, ma anche molto stimolanti, dobbiamo recuperare energie e farci trovare pronti, abbiamo le qualità per tener testa a queste squadre. Spero che a fine anno la nostra posizione possa essere migliore del settimo posto, Napoli e Roma non sono lontanissime, abbiamo l’obiettivo di migliorare la classifica”.

L’allenatore ha poi commentato le voci sempre più insistenti sull’arrivo a Milano di Ralf Rangnick e sul conseguente e probabile addio al Milan: “Sto lavorando con passione e professionalità, amo questi giocatori, mi stanno dando tanto, non ho il pensiero e l’ombra di un altro allenatore, sarà quello che sarà – ha concluso Pioli – Ci sono ancora tante partite, a Milanello sto benissimo. Le scelte si faranno alla fine, non sono ansioso e non mi sento una vittima sacrificale, sono oroglioso di allenare questi giocatori”.

OMNISPORT | 02-07-2020 00:45