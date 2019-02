Pioli: "Var? Errori che vanno accettati"

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l'Atalanta. "In testa c'è la voglia di andare fino in fondo alla competizione certo lo stesso pensiero lo hanno le altre tre squadre rimaste. Sappiamo di incontrare una squadra molto forte con la quale combatteremo ad armi pari. Vogliamo provare in casa a prenderci dei vantaggi in vista del ritorno. Si troveranno davanti due squadre che puntano sul ritmo e sull'intensità, poi non si può andare a mille all'ora per novanta minuti ed in quei frangenti dobbiamo saper leggere la gara. Poi noi non siamo fatti per troppi calcoli, ma costruiti per fare la partita e cercare di non subirla. Qui c'è un ambiente incredibile, lo stadio sarà con noi e saremo incitati fino in fondo, cercheremo di dare soddisfazione alla nostra gente".

Le polemiche arbitrali: "Se fossi preoccupato di eventuali condizionamenti, significherebbe screditare una classe che ha dimostrato serietà e qualità. Doveri non si farà condizionare e credo anche che il Var sia stato criticato un po' a caso. In questi giorni ho sentito critiche al Var a senso unico ma senza questo strumento tecnologico l'Inter non avrebbe avuto il rigore di Edimilson e senza Var non sarebbe stato annullato il gol di Biraghi. Se Abisso non si è tolto i dubbi sull'episodio finale significa che in 3-4 minuti non ha trovato immagini decisive per cambiare idea. All'andata, senza che nessuno si offenda visto ciò che ho sentito, era nuovamente intervenuto il Var sul tocco famoso di Vitor Hugo e l'Inter prese due punti in più. Non deve essere messo in discussione l'utilizzo del Var, è un aiuto tecnologico che tutti abbiamo voluto. Può capitare che certi errori rimangano e devono essere accettati. Ed anche gli arbitri li vedo più sereni. Poi c'è sempre la qualità umana che decide e fa la differenza".

SPORTAL.IT | 26-02-2019 18:00