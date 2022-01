Piqué mette a tacere le polemiche: "Ecco quanto guadagno"

07-01-2022 23:52

Gerard Piqué dice basta alle illazioni sul suo conto. Il difensore del Barcellona ha deciso di pubblicare gli emolumenti che il club versa ogni sei mesi sul suo conto corrente, pari a 2.328.884,39 di euro.

Il motivo di questa rivelazione è legato ad alcune voci giornalistiche arrivate dalla Spagna, per le quali il difensore incasserebbe circa 28 milioni di euro lordi dal club catalano.

Questo malgrado la politica di tagli degli stipendi adottata dal Barcellona per affrontare la delicata situazione economica vissuta dalla società. “Personaggi come questo fanno pagare la televisione pubblica per difendere i loro amici. Ecco il 50% del mio stipendio addebitato il 30 dicembre. Abbi un po’ di rispetto per te stesso”.

