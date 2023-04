L'ultimo attacco di Piqué scatena una reazione politica: Shakira non si fa pregare e affonda

Il tweet pubblicato dall'artista rischia di aggiungere polemica a polemica: stavolta Piqué attacca i sudamericani che sui social lo accusano

05-04-2023 12:57

Da quanto fossero tesi i rapporti tra Shakira e Gerard Piqué non è dato saperlo con esattezza, certo è, però, che l’attuale assetto abbia inquinato definitivamente quei sentimenti che dovrebbero comunque attraversarli dopo Casio, Ferrari, il ricovero di Clara (la nuova compagna) e l’allontanamento di lei da Barcellona.

Insomma, la separazione è tumultuosa e difficoltosa per questa coppia che non manca di riempire le cronache per via delle ripetute ripicche e precisazioni che, da ambo le parti, giungono in abbondanza.

La separazione tumultuosa di Shakira e Piqué

Gerard Piqué, ex di Shakira ormai, ha incontrato e ama una giovane modella che afferma di aver conosciuto nella sua azienda per via di una campagna pubblicitaria, Clara Chia Marti, con la quale vive una relazione stabile e appoggiata dalla famiglia che pare non abbia buoni rapporti con la star sudamericana.

La famosa suocera, infatti, al secolo Montserrat Bernabeu pare non abbia mai nutrito simpatia nei riguardi di Shakira (che le avrebbe dedicato la strega visibile sul balcone di casa) mentre il padre nonché suocero avrebbe deciso di sfrattare la star dalla casa dove viveva.

La cantante, dalla sua, ha fatto armi e bagagli e ha deciso perciò di trasferirsi a Miami alla ricerca della felicità con i due figli avuti dall’ex campione del Barcellona, che continueranno a vivere con lei, almeno in questa fase per via della decisione di Piqué di non rinunciare all’affidamento e di continuare a definire, in tribunale, come seguire i due ragazzi.

L’ultimo attacco di Piqué

Dalla sua, a fronte di una carriera calcistica avara in termini di interviste, per quel che riguarda la separazione da Shakira ha deciso di affidare ai media la sua versione sullo strappo dalla celebrity colombiana che lo ha reso protagonista assoluto di un brano che sintetizza alcuni aspetti – negativi – di questo lungo addio. L’ultima frecciatina da parte dei media è di quelle fatte apposta per colpire sul vivo l’artista colombiana.

“Sono davvero deluso da cosa è diventata la società – ha detto Piqué – . Allora la mia ex è latino-americana… ecco, non sapete cosa i suoi fan mi hanno scritto sui social. Questa gente non ha una vita”.

La replica social dei fan della cantante

Un riferimento alquanto esplicito a quel che si vede arrivare sui social, ma che hanno offerto il pretesto anche alla sua ex per ribadire il suo orgoglio colombiano e scatenato la reazione infastidito dei suoi estimatori sui social che non hanno mancato di attaccare di nuovo l’ex difensore del Barcellona accusato di essere xenofobo, sessista e di aver offeso i connazionali dell’artista.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Una lotta a distanza giunta un nuovo, estenuante capitolo che non mancherà di armarsi di nuovi strumenti per sancire l’epilogo di questa relazione decennale, chiusa da un epilogo devastante ma altrettante triste.

