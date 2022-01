Pirelli sulla F1 2022: "Meno pit stop"

19-01-2022 12:21

Il responsabile dell’area Motorport di Pirelli, Mario Isola, alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei possibili cambiamenti con le nuove gomme da 18 pollici: “Posso dire che ci è stato chiesto dai piloti un pneumatico che garantisse meno surriscaldamento, meno degrado per poter lottare in pista e in accordo con la FIA abbiamo seguito queste linee guida, un nuovo approccio progettuale che credo ci sarà utile anche in azienda per i futuri processi produttivi. Questi test finali sono serviti anche per simulare un po’ meglio le condizioni di traffico i miglioramenti nella riduzione del surriscaldamento e del degrado sono stati confermati”.

“Le simulazioni dei team ci hanno detto che le nuove monoposto non sono molto più lente delle 2021, si parlava di circa 3 secondi al giro più lente ma in realtà abbiamo già visto che la differenza è di mezzo secondo, 1 secondo. Se fosse confermato, durante la stagione saranno presto al livello delle 2021. L’idea progettuale è stata avere la possibilità di differenti strategie di gara, quindi con una o due soste. Ma è vero che con gomme con meno degrado potrebbero esserci meno pit stop. Ma per me non sarebbe un problema nel momento in cui si abbia azione e belle gare, sorpassi facili non significano gare più divertenti, è importante che i piloti possano lottare.

