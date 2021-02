Pirlo: "Abbiamo entusiasmo e siamo compatti in difesa"

Andrea Pirlo approva, e non potrebbe essere altrimenti. La Juventus ha battuto per 2-0 la Roma e l’ha superata in classifica. E il tecnico bianconero, intervistato da ‘Sky Sport’ al termine della gara, non nasconde la propria soddisfazione: “Avevamo preparato questo tipo di partita, la Roma gioca un calcio ottimo. E’ difficile andarli a prendere alti, quindi ci siamo chiusi in alcune situazioni e abbiamo giocato difensivamente un’ottima partita. Poi quando siamo andati in attacco lo abbiamo fatto molto bene”.

Sugli scudi Giorgio Chiellini, al top assieme a Cristiano Ronaldo: “Giorgio sta facendo quello che sa fare, sta giocando bene come tutti gli altri. Abbiamo trovato l’entusiasmo e ci siamo ricompattati, la fase difensiva è più attenta. Sappiamo degli errori fatti in passato”.

Si sta finalmente vedendo la Juventus di Pirlo? “Io mi sono sempre sentito all’interno di questo gruppo, mi hanno sempre dato disponibilità, e si vede dall’atteggiamento dei campioni in queste partite. Quando hai questo atteggiamento i risultati arrivano più facilmente. Il nostro livello? Siamo a buon punto, abbiamo una rosa larga e competitiva. Io sono cresciuto, perché le vittorie e le sconfitte ti fanno crescere. Ogni minima cosa ti serve per migliorare, ho una grande squadra e una grande società alle mie spalle”.

Quindi, un paragone con il 2-2 dell’andata all’Olimpico: “Abbiamo fatto la partita che ha fatto la Roma all’andata, quando loro ci prendevano in contropiede diverse volte. Questo tipo di partita può essere ripetuta anche in futuro, soprattutto giocando ogni tre giorni, non puoi avere sempre la forza di andare a pressare alto gli avversari”.

OMNISPORT | 06-02-2021 20:55