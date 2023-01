Pirlo ferma il Besiktas sull'1-1 col suo Karagumruk

Nell'anticipo della 22esima giornata del massimo campionato turco. Ko, invece, per l'Alanyaspor di Farioli

31-01-2023 20:41

Buon punto per il Fatih Karagumruk di Andrea Oirlo che, nella serata che annoverava due anticipi della ventiduesima giornata della Super Lig turga, impone l’1-1 al Besiktas sul terreno dell’Ataturk Olipiyat di Istanbul. Alla rete di Cenk Tosun al 33′ per i bianconeri di mister Senol Gunes, ha risposto Magomed Ozdoev su assist di Fabio Borini. Schierati titolari anche gli altri italiani Emiliano Viviano, Davide Birasci, Andrea Bertolacci e Matteo Ricci, oltre all’ex Atalanta, Verona e Spezia Ebrima Colley. Nell’altro anticipo, l’Alanyaspor di coach Francesco Ferioli perde in casa 3-0 contro il Sivasspor.

Questa, la classifica provvisoria: Galatasaray 48; Fenerbahçe 44; Basaksehir 40; Besiktas 39; Adana Demirspor 37; Trabzonspor 35; Kayserispor 29; Konyaspor 27; Alanyaspor 25; Karagumruk 23; Gaziantep 22; Ankaragucu 22; Sivasspor 21; Antalyaspor 21; Giresunspor 21; Hatayspor 20; Kasimpasa 19; Istanbulspor 15; Umraniyespor 14.