Pirlo furioso con la Juventus: "Non siamo scesi in campo"

La Juve cade sotto i colpi dell’Inter e fa infuriare Andrea Pirlo. A ‘Sky’ il tecnico bacchetta i bianconeri, ko a San Siro per mano dell’ex Vidal e Barella. “Quando manca la cattiveria giusta diventa difficile, non siamo scesi in campo, senza determinazione vai incontro a queste figure. Eravamo timorosi, abbiamo pensato solo a difendere – nemmeno in modo aggressivo – e quando non hai in mano la partita e concedi loro il contropiede diventano devastanti”.

“Non ce l’aspettavamo, non potevamo fare partita peggiore di questa, dobbiamo rialzate la testa in vista della partita di mercoledì. In queste gare devi mettere la stessa voglia e rabbia degli altri, la foga agonistica va messa fin dall’inizio, altrimenti il risultato è questo. Cristiano Ronaldo? Ha cercato più spazi nella zona di Bastoni, ma non l’avevamo preparata su questo”.

Pirlo è un fiume in piena.

“Le nostre ambizioni restano le stesse, è un passo falso contro una squadra importante. Può capitare, peccato, ma non può capitare con questo atteggiamento alla Juve perchè dovevamo venire a proporre il nostro gioco e invece siamo rimasti in balìa delle loro giocate senza pensare a fare le nostre. Siamo stati troppo lenti nel far girare la palla, così loro fanno presto a sistemarsi e il gioco diventa troppo prevedibile”.

L’allenatore bresciano fa ammenda. “In primis sbaglia sempre l’allenatore perchè lui dà le indicazioni, se non abbiamo fatto quanto provato non abbiamo capito bene. Avevamo preparato una buona fase difensiva ma dopo 15′ ci siamo fatti sorprendere, poi è diventata una partita difficile”.

OMNISPORT | 17-01-2021 23:36