Pirlo spera in McKennie e Chiesa: obiettivo rientro con l'Inter

Allarme parzialmente rientrato. Se dopo Juventus-Sassuolo Andrea Pirlo temeva il peggiore degli scenari, gli esami di ieri, che hanno escluso lesioni per Federico Chiesa e per Weston McKennie, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente bianconero.

L’obiettivo, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è ovviamente quello di rimettere i due giocatori in condizione di giocare al pieno delle proprie forze domenica sera, quando CR7 e compagni sfideranno l’Inter a San Siro. Un match che Pirlo vuole giocarsi al meglio delle proprie possibilità.

Il bollettino medico bianconero diffuso ieri parlava di “condizioni da valutare giorno per giorno”, ma c’è fiducia per il completo recupero di entrambi i giocatori entro la fine della settimana. Anche perché sia l’ex Fiorentina che lo statunitense sono due degli uomini più in forma della rosa.

Saranno invece assenti certi Paulo Dybala, che ne avrà almeno per 15-20 giorni dopo la lesione al collaterale, e Matthijs De Ligt, alle prese con il Covid-19. Possibile il recupero di Cuadrado e Alex Sandro: tutto dipenderà dall’esito dei test venerdì. Pirlo incrocia le dita. E il 20 c’è il Napoli in Supercoppa.

OMNISPORT | 12-01-2021 08:28