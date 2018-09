Pirlo striglia Dybala: "Gli resta solo una cosa da fare"

Andrea Pirlo in un'intervista a Tuttosport parla della Juventus, di Cristiano Ronaldo e di Dybala: "La Juventus è una grande società, storica. Fin da subito avevo capito che la dirigenza aveva in testa un progetto ambizioso, aveva appena costruito il nuovo stadio per tornare a vincere in Italia e in Europa. Se lo vivi da dentro, come è successo a me nei primi 4 anni, non sei stupito del percorso e dei trionfi: quando si vince provi belle sensazioni e vuoi continuare a farlo. La Juve in questi anni è stata brava a volersi migliorare sempre".

Secondo l'ex regista azzurro, Mandzukic è la spalla ideale di Cristiano Ronaldo: "A Cristiano non so se piaccia fare l’unica punta, ama partire da sinistra e quindi ha bisogno di uno che giochi vicino a lui: Mandzukic è ideale".

Dybala così rischia di perdere il posto: l'argentino sta diventando una seconda scelta per Allegri: "Quando non giochi – è il consiglio di Pirlo -, vuole dire che devi fare qualcosa in più, deve metterci del suo: le qualità di Dybala non sono in discussione. Per diventare un giocatore fondamentale per la Juventus deve trovare qualcosa dentro di lui, lo deve fare prima di tutto per se stesso. Se si mette ad allenarsi con la voglia di Ronaldo poi sarà difficile lasciarlo fuori".

In bianconero potrebbe sbarcare presto Paul Pogba, accostato da più parti alla Vecchia Signora: "Non mi stupirebbe se tornasse perché la Juventus sta cercando i migliori e se uno va via non è detto che poi non possa ritornare".

Allegri "E' uno dei migliori, con la Juve ha fatto molto bene e vinto tanto: gli manca solo la ciliegina della Champions. E’ cresciuto rispetto al primo anno in cui ho lavorato con lui al Milan: ha maggiore esperienza e poi più vinci e più guadagni consapevolezza. Di Allegri apprezzo la bravura nel variare i sistemi di gioco in corsa in base alle caratteristiche dei giocatori. E poi non pensiate che gestire uno spogliatoio di campioni come quello della Juventus sia uno scherzo, anzi: e lui è molto bravo in questo".

SPORTAL.IT | 14-09-2018 10:05