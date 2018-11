Michele Pirro ai microfoni di Sky ha rilasciato alcune dichiarazioni pepate nei confronti dell'ex collaudatore Ducati Casey Stoner: "Obiettivamente ha girato poco, credo che quest’anno avrà fatto 40 giri a Sepang, è difficile quantificare il suo apporto".

"Non sta a me giudicare, lui come talento è incredibile, ma per quanto riguarda il lavoro vero, quello dove ti devi sporcare le mani, non l’ha fatto lui", le parole del ducatista.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 18:25