Pisa, esonerato Luca D'Angelo

Il club toscano ha comunicato in serata il provvedimento

02-06-2023 20:51

Il Pisa ha esonerato il tecnico Luca D’Angelo dopo l’undicesimo posto raggiunto dalla squadra toscana nel campionato di Serie B.

Questa la nota ufficiale della società nerazzurra: “Il Pisa Sporting Club comunica di aver esonerato il signor Luca D’Angelo dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società esprime gratitudine al tecnico D’Angelo, ai componenti dello staff Riccardo Taddei, Marco Greco, Giuseppe Leonetti e Stefano Cappelli per l’opera professionale svolta e per il contributo umano e tecnico fornito in questi anni”.

“Il Presidente Giuseppe Corrado, a nome di tutta la società, tiene in particolar modo a sottolineare il cammino condiviso con Luca D’Angelo diventato con merito il secondo Tecnico con più presenze nella storia del Club ma soprattutto uomo di valore e di valori al quale tutta la Società rivolge i migliori auspici per il prosieguo della carriera”.