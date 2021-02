Pisa-Frosinone, super difese a confronto

Martedì 2 febbraio alle 14 importante recupero di Serie B all'”Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa.

Di fronte i nerazzurri e il Frosinone nella partita rinviata lo scorso 28 dicembre a causa delle positività al Coronavirus nel club ciociaro.

Dopo due successi per il Pisa ed uno per il Frosinone nelle prime tre sfide di Serie B, le due formazioni hanno pareggiato tutti gli ultimi cinque scontri nel torneo cadetto.

Pisa e Frosinone hanno realizzato solo due gol totali nelle ultime quattro sfide di Serie B (una rete ciascuno nel match più recente), dopo averne messi a segno 13 (nove per i toscani, quattro per i ciociari) nelle prime quattro.

I toscani sono imbattuti da sei gare interne in Serie B (4 vittorie e due pareggi). La formazione toscana ha incassato solo tre gol nel periodo, mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni, incluse le due più recenti; è dal gennaio 2017 che non infila almeno tre clean sheet di fila in casa nel torneo cadetto (quattro).

Il Frosinone ha realizzato solo quattro gol nelle ultime sette gare di Serie B, restando a secco di reti in tre occasioni nel parziale, dopo aver messo a segno almeno due gol in ciascuna delle precedenti quattro gare in campionato.

Quella di Nesta è la squadra che ha subito meno gol, appena uno, negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie B: dall’altra parte otto delle 26 reti dei toscani sono arrivati in questo arco temporale (31%).

Simone Palombi ha realizzato tre reti in cinque precedenti contro il Frosinone in Serie B, tra cui una delle sue cinque doppiette nel torneo; solo contro il Venezia (quattro) il giocatore del Pisa ha segnato più reti nel campionato cadetto.

Piotr Parzyszek ha preso parte a quattro degli ultimi sei gol messi a segno dal Frosinone fuori casa in campionato (tre gol, un assist).

