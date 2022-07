22-07-2022 14:35

Un nome nuovo da una big del Portogallo per una società che non ha più intenzione di nascondersi. Dopo aver sfiorato la Serie A lo scorso anno il Pisa organizza l’assalto alla massima serie partendo dal mercato in entrata, fiutando innesti in prospettiva direttamente dalle big del calcio europeo. L’ultimo nome sul taccuino dei dirigenti toscani arriva direttamente da un profilo promettente delle giovanili del Porto.

Il nome è Tomas Esteves, terzino destro classe 2002 che ha già avuto modo di mettersi in mostra con la maglia dei “Dragoes” prima nelle giovanili, poi in Youth League (giocata da protagonista nella stagione 2018/2019) e poi nella formazione B del Porto (militante nella Serie B portoghese), dove ha disputato l’ultima stagione collezionando 17 presenze. Nel mezzo anche un’esperienza al di fuori del Portogallo con gli inglesi del Reading, militanti nella stagione 2020/21 in Championship: con loro 27 presenze e 1 gol, quel pizzico in più di esperienza internazionale che ha stuzzicato l’interesse del Pisa. Si parla di prestito con diritto di riscatto: i nerazzurri sono fiduciosi di chiudere nei prossimi giorni.

