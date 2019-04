Pistocchi: Conte mi disse cambia lavoro, ignorante come Allegri

Che non sia stata la prima lite tv tra un opinionista e un allenatore quella tra Adani e Allegri si sa, quel che non tutti sanno è che anche Maurizio Pistocchi fu attaccato duramente in diretta da un tecnico. Era il 2013, la Juventus di Antonio Conte aveva perso con il Galatasaray nel ghiaccio del campo turco e l’allora tecnico bianconero si presentò ai microfoni di Mediaset nel post-partita. In studio c’era proprio Pistocchi che criticò la sua tattica: “Sei partito col 3-5-2 col Galatasaray ma abbiamo visto la Juve giocar meglio nei 15′ finali quando hai cambiato che nei precendenti 75′, Antonio non valeva la pena cambiare prima?”. Dopo una serie di smorfie, Conte replicò secco: “Secondo me devi cambiare lavoro”.

LA REPLICA – Pistocchi ha retwittato questo video postato da un tifoso bianconero (“Bei tempi… Quando ad una domanda tattica si poteva rispondere con “cambia mestiere” senza scatenare rivoluzioni!! Ps. Un grandissimo Conte”) e ha preso in giro tanto Conte quanto Allegri, accomunato nel paragone sullo sfogo contro un opinionista: “C’è da dire che sono così ignoranti che non solo non capiscono di calcio ma neanche i risultati Ps La Juve di Conte con il 3:5:2 a casa dal Galatasaray, quella di Allegri con CR7 a casa dai ragazzini”.

LE REAZIONI – Numerose le reazioni dei follower, si va da “Cambiano gli allenatori, ma il risultato è quello ahahha” a “Conte dialetticamente era 10 volte meglio e poi Conte non è scappato come un bambino, non ha insultato paragoni assurdi” o anche: ” Se avesse risposto così Allegri ad Adani, l’ avrebbero giustiziato in piazza” e infine: ” La differenza è che con Conte non avevamo bisogno di una risposta sulla tattica. La domanda ad Allegri era una domanda che non gli hanno fatto tutto l’anno perché si inc… se gli chiedi qualcosa che non ha a che fare con i cavalli o la cioccolata fondente”.

SPORTEVAI | 30-04-2019 16:10