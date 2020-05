Pistocchi fa top-11 Italia ultimi 60 anni ma ne dimentica due

E’ assai di moda di questi tempi – in assenza di calcio giocato – stilare classifiche e ricordare il passato. Abbondano sondaggi e top-11 all-time ed al giochino non si è voluto sottrarre Maurizio Pistocchi. Il giornalista di Mediaset su twitter ha stilato la sua personale classifica dell’Italia degli ultimi 60 anni, dal 1960 al 2020, ma i follower gli rimproverano due assenze clamorose su tutte.

La top-11 Italia di Pistocchi

Maurizio Pistocchi scrive: “La mia Top11 Italia 1960/2020 1.Zoff 2.Gentile 3.P.Maldini 4.Tardelli 5.Nesta 6.FBaresi 7.Donadoni 8.Pirlo 9. CVieri 10 R.Baggio 11 Totti”.

Per i fan mancano Riva e Rivera

Arrivano in corso d’opera suggerimenti ed inviti a correggere: “Certo Maurizio E Gigi Riva?” o anche: “Se partiamo dal 1960 non esiste ITALIA senza Gianni Rivera e Gigi Riva con buona pace di Vieri e Totti che si accomadano in panchina”.

I tifosi insistono: “A mio avviso , un posto per Gigi Riva deve esserci! E’ ancora record-man dei gol in azzurro” e ancora. “Rivera? Magari al posto di Pirlo o Donadoni?”.

Le critiche alla top-11 di Pistocchi

Le scelte del giornalista non convincono tutti: “Mettendo Vieri e non Riva (miglior marcatore nella storia della Nazionale) la formazione non è credibile. Poi con Donadoni e Totti ancora peggio. Totti in Nazionale ha fatto 1 gol più di Chiellini” o anche: “Metterei Scirea al posto di Nesta, Rivera al posto di Donadoni e Riva al posto di Vieri”.

C’è chi scrive: “Premesso che sono del 90 quindi non giudico chi ha giocato tra il 60 e il 2000, da milanista un posto a Del Piero lo troverei, sacrificando Vieri (che, se invece volessi nominare una punta, sostituirei con Inzaghi)”.

Un altro sottolinea: “Maurizio nessuno sotto Roma? È pure c’era anche qualche pallone d’oro! Bah” e infine: “Vieri l’unico interista”.

SPORTEVAI | 01-05-2020 11:47