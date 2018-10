Pistocchi insiste: Marotta nuovo vicedirettore Gazzetta

Sembra diventata ormai un’ossessione per Maurizio Pistocchi la Juventus. Non c’è spunto che non diventi per l’ex moviolista di Mediaset un tema per poter attaccare il mondo bianconero. Dopo l’invettiva di ieri, quando sul suo sfogatoio preferito, twitter, aveva commentato con toni duri le intercettazioni con le presunte pressioni di Marotta ai quotidiani perchè non dessero spazio ad un coinvolgimento del dg nella vicenda di Raffaello Bucci, collaboratore ed ex ultras Juve, che si suicidò nel 2016 (“Sono sorpreso,non meravigliato, dalle intercettazioni telefoniche che riguardano Marotta e la Gazzetta dello Sport. Ma il problema non sono i giornali, ma le persone. Quelle disposte a chiudere gli occhi e piegare la testa : nei giornali, nelle tv, nella vita quotidiana”) è tornato alla carica su questa e su altre storie legate alla Juve.

DA REPORT AI BABYTIFOSI – Prima ha dato rilievo alla notizia che su Rai3 verrà regolarmente trasmessa la puntata di Report che si occuperà del caso (“A #Report lunedì ore 21.15 @RaiTre, in esclusiva, le intercettazioni di dirigenti e calciatori della #Juventus sulla morte di Raffaello Bucci, collaboratore ed ex ultras, precipitato da un ponte poco dopo essere stato ascoltato dai pm sui rapporti tra ultras, ‘ndrangheta e club”), poi ha ironizzato su un tweet della Juve che postava una foto di bimbi bianconeri in curva che recitava la scritta “Gioca con me, tifa per me”, scrivendo: “Speriamo che non si finisca a “Urla Mer… con me”: “ Educa i bambini e non sarà più necessario punire gli uomini (Pitagora)”., Infine ha postato stamane una foto di Marotta vicino al direttore della Gazzetta con pesanti allusioni: “Cambio ai vertici della Gazzetta, nella foto il nuovo direttore Claudio Albanese e il suo vice Beppe Marotta”.

SPORTEVAI | 17-10-2018 09:55