Pistocchi ironizza su Spumante Juve con i 37 scudetti

Juventus Ferrari W8nderful. Questo lo slogan per lanciare lo spumante celebrativo per lo scudetto festeggiato domenica scorsa dalla Juventus. Un Ferrari Doc per brindare al titolo. Se sull’8 presente nella parola wonderful c’è poco da disquisire visto che i bianconeri dominano in serie A da 8 stagioni (3 scudetti con Conte e 5 con Allegri) il dubbio eterno resta su quanto si vede sul corpo della bottiglia, ovvero il 37 marchiato sopra il tricolore. Che rimanda alla domanda di sempre: quanti scudetti ha vinto la Juve davvero?

IL TWEET – Sceglie la strada dell’ironia Maurizio Pistocchi per dire al sua al riguardo. Solo tre parole a corredo della foto con la bottiglia: “Brut.Veramente brut”. Ed è chiaro il riferimento non certo alla bontà del prodotto ma a quel 37 che continua a campeggiare a dispetto delle decisioni della Giustizia Sportiva e degli scudetti revocati.

LE REAZIONI – Arrivano inevitabili i commenti dei follower. Partono gli anti-bianconeri: “13 gradi, 15 all’enoteca” o anche: “Quello per la Champions è in fresco da 20 anni”, oppure: ” Se Ferrari si abbassa a questo (mi riferisco al 37) credo che per il resto dei miei anni bandirò i suoi prodotti dalla mia e non solo mia tavola…” e infine: ” 37 è il grado alcolico? Non capisco”. I fan della Juve si mettono sulla riva del fiume: ” Pagherei non so quanto per vedere arrivare Sarri e leggere il primo tweet del buon Pistocchi”.

SPORTEVAI | 21-05-2019 10:46