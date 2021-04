Pistocchi lascia Mediaset dopo 35 anni, i consigli dei tifosi

Da tempo era relegato a ruoli minori in redazione, dopo anni passati in prima linea, ma ora l’avventura in Mediaset è arrivata alla fine per Maurizio Pistocchi. Il polemista, ex moviolista di Italia1, ha annunciato lui stesso la notizia su twitter, il giorno dipo il suo compleanno. Noto per i suoi tanti attacchi via social alla Juve (e non solo), per le sue prese di posizioni sugli allenatori (pro-Sarri e pro-Ballardini, contro Allegri e Capello) per Pistocchi ora inizieranno probabilmente nuove sfide.

Il tweet di Pistocchi sull’addio a Mediaset

Scrive su twitter Pistocchi: “desidero ringraziare tutti quelli che oggi hanno voluto farmi gli auguri per il mio compleanno. Il 30/6, dopo 35 anni, finirà la mia storia lavorativa in Mediaset e dal 1/7,sarò libero di iniziare nuove sfide. Oppure di dormire”.

La carriera di Pistocchi

In Mediaset tra le altre cose Pistocchi ha lavorato con Raimondo Vianello a Pressing, poi con Maurizio Mosca ne L’appello del martedì e poi a Guida al campionato.

Le reazioni dei tifosi sui social

Centinaia i commenti sul web: “oltre a quello che sicuramente farai, perché non crei un canale youtube (sono vecchio penso si dica così)? Io una “PistoTV” , malgrado ci siano volte che non condivido alcuni tuoi pareri, la seguirei sempre” o anche: “Trovo allucinante non vederti a commentare le partite e la tua moviola sempre precisa, altro che VAR”.

Arrivano tanti consigli dai social: “Auguri Maurizio. Torna in TV a dare opinioni serie e senza “padroni” come hai sempre fatto” o anche: “Tantissimi auguri Maurizio, il tuo posto è nello staff di Ballardini.” oppure: “Auguri per tutto Maurizio secondo me …si apre un portone..” e infine: “Auguri Maurizio. Abbiamo una visione diversa della tattica applicata al calcio, tu piu estetica io più pragmatica, ma ho un grande rispetto per te come uomo, per non esserti piegato al potere juventino e per parlare sempre senza peli sulla lingua”.

SPORTEVAI | 15-04-2021 09:23