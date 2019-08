Pistocchi rivela retroscena su restrizione biglietti Juve-Napoli

Non è bastato il dietrofront della Juventus sulla limitazione dei biglietti per la partita con il Napoli a silenziare le polemiche sul tema. In attesa che si pronunci anche l’Osservatorio il club bianconero ha parzialmente corretto la sua versione, eliminando quel passaggio sul divieto “per nascita” che aveva fatto agitare un polverone da Nord a Sud. Per molti la figuraccia non si cancella ma c’è chi ipotizza altre ragioni alla base di quella decisione iniziale. E’ il caso di Maurizio Pistocchi che rivela retroscena inediti.

IL TWEET – Il giornalista di Mediaset su twitter scrive: “Mi dicono che, con la restrizione per i nativi in Campania, la Juventus abbia cercato-sbagliando di evitare che la guerra per il controllo della sua curva tra “vecchi”e “emergenti (di estrazione campana, secondo Report) deflagri in modo clamoroso. C’è un club molto forte guidato da un campano che vive in Germania e che vuole (secondo Report) dettare legge”.

LE REAZIONI – Il mondo del web si spacca. I napoletani e i tifosi di altri club si indignano: “Unica curva in Italia connessa con la malavita… radiamoli!!” o anche: “In pratica è l’ammissione che le loro curve sono gestite dai criminali e loro parteggiano pure per una fazione. La Procura dorme?”. C’è chi ironizza: “Ma allora potevano escludere quelli nati a torino, sarebbero stati in 2 o 3 ad indignarsi. A parte gli scherzi se applicassero un data analitycs raccogliendo le presenze in curva sono convinto che troverebbero una minoranza piemontese”. Replicano gli juventini: “Non c’è nessun campano che controlla la curva… Secondo per controllare una curva non serve andare in curva… ” o anche: “In curva Sud ci sono gli abbonati….il divieto era per la vendita libera…” e infine: “Fosse veramente così, non controllerebbero niente. Da Report ho ricavato che il problema è la vicinanza di alcuni di questi elementi con dirigenti della societa (bagarinaggio, striscioni che entrano senza controllo). Mi sembra un po’ semplicistico il post, con rispetto”.

SPORTEVAI | 10-08-2019 08:40