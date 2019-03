Pistocchi spiega perché Ronaldo non è un campione

Straordinario in campo, non altrettanto quando l’arbitro fischia la fine della partita. È questo il giudizio che Maurizio Pistocchi dà di Cristiano Ronaldo, esaltato dallo stesso giornalista dopo la vittoria della Juventus contro l’Atletico Madrid, ma poi bocciato per il gesto “in stile Simeone” compiuto a fine gara davanti alla curva dei tifosi dei Colchoneros. Nel tweet di stamattina, Pistocchi inserisce una foto di CR7, ripreso alle spalle, mentre fa il gesto de “los huevos” ai tifosi dell’Atletico.

GESTO CENSURABILE. Un comportamento censurabile, che fa il paio con quello del Cholo Simeone all’andata al Wanda Metropolitano: ma il tecnico dei Colchoneros, almeno, si era rivolto ai propri tifosi. Ronaldo, invece, pare proprio sbeffeggiare il tifo avversario. “Il Campione è Campione sempre, quando vince e quando perde. E non solo in campo”, il duro commento di Pistocchi, che stigmatizza dunque il comportamento del fuoriclasse della Juventus.

I COMMENTI. Il tweet, naturalmente, viene commentato dai follower, con gli anti-juventini che sottolineano soprattutto il differente trattamento ricevuto da CR7 rispetto a Simeone da parte di quotidiani e commentatori. “Simeone, giustamente, crocifisso. CR7 osannato anche per questo gesto. Povero giornalismo italiano”, scrive un follower, sintetizzando i commenti di molti altri. Il rimbrotto di Pistocchi a Ronaldo arriva 24 ore dopo gli elogi che lo stesso giornalista aveva rivolto al portoghese e a tutta la Juventus per la prestazione offerta contro l’Atletico. “Un’ottima Juventus, trascinata dalla tripletta di uno straordinario CR7, gioca la partita perfetta, segna e domina per personalità e qualità, elimina l’Atletico e vola ai quarti con pieno merito. Bellissima Juventus”, aveva scritto Pistocchi dopo l’incontro, prima forse di notare l’esultanza scomposta di Ronaldo.

Il Campione è Campione sempre, quando vince e quando perde.E non solo in campo. pic.twitter.com/GLt34Tdq4p — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 14, 2019

SPORTEVAI | 14-03-2019 09:39