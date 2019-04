Pistocchi torna su Orsato e Inter-Juve, è polemica infinita

Non bastavano le polemiche su Fabbri e su Juve-Milan. A riaccendere una miccia che sembrava spenta ci pensa Maurizio Pistocchi che a disanza di quasi un anno (era il 28 aprile del 2018) ricicla la polemica su Orsato e quel successo per 3-2 della Juventus a Milano sull’Inter che di fatto sancì lo scudetto per i bianconeri. L’ex moviolista di Mediaset twitta: “Il mancato rosso a Pjanic non fu il solo errore di Orsato in quella partita, ne fece tanti, danneggiando entrambe le squadre. Ma la valutazione data dall’osservatore arbitrale fu positiva” per poi attualizzare la polemica con un altro tweet: “Invece di emulare il Conte Mascetti, Nicola Rizzoli, nella sua veste istituzionale, dovrebbe spiegare le dichiarazioni di Gasperini, quelle di Di Carlo, e come mai Orsato fu spedito in Qatar dopo Inter-Juventus ma fu promosso dall’osservatore arbitrale”.

LE REAZIONI – Quella storia che sembrava dimenticata torna così a far discutere il mondo del web e ci si spacca in due come spesso avviene. C’è chi scrive: “Cosa fece esattamente per danneggiare la Juve? Perché ricordo quello scandaloso rosso diretto non dato al Pjanic già ammonito, l’espulsione forzatissima di Vecino, poi?”. Qualcuno riapre vecchie ferite: “Fu danneggiata anche la Lazio per ricompensare l’Inter del danno subito contro la Juve” o anche: “Nucini lo ha detto molto tempo fa !!! Se fischi contro la Juve finisci in serie B e devi pure chiedere scusa”, oppure: “Rizzoli e’ diventato disegnatore perché ha voluto la Juve, come può parlare contro la Juve?”.

GLI ERRORI – A lamentarsi ora sono tutti, anche gli interisti: “Sbaglia Abisso e in 24 h tutto finito,sbaglia Fabbri (di qua e di là) e sembra l’apocalisse. Un’arbitro che vede, pensa: se sbaglio con l’Inter passa in cavalleria se sbaglio con il Milan vengo massacrato e Rizzoli parla ( non parlò dopo Abisso). Il messaggio è chiarissimo”. C’è chi prova a fare del revisionismo: “Come con Fabbri, in un primo tempo si è parlato unicamente degli errori pro Juve. Un anno dopo si riconosce che le 2 squadre sono state danneggiate, ad esempio il fallo di Vecino è stato gestito come quello di Sturaro (ma qui nessuno ha gridato allo scandalo perché non è la Juve)” e infine: “Gasperini che dice che Pairetto già sapeva di essere il Var di una gara successiva, poi Di Carlo che parla di errori imputabili ad altro..allacciamo le cinture?”.

SPORTEVAI | 09-04-2019 13:45