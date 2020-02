Pistoia e Dowdell si separano

Il Pistoia Basket 2000 ha comunicato che, in data odierna, è stato risolto consensualmente il contratto in essere con Zabian Dowdell.

“La società biancorossa desidera ringraziare fortemente il giocatore per il grande apporto dato alla causa dell’OriOra nei mesi passati a Pistoia, dove si è distinto fino all’ultimo giorno per serietà, professionalità, leadership e attaccamento alla maglia. A Zabian vanno i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera da parte del club e di tutta la grande famiglia biancorossa” si legge nella nota dei toscani.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 18:09