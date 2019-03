OriOra Pistoia Basket ha comunicato che l'incarico di allenatore è stato affidato, fino al termine della stagione, a Paolo Moretti.

Per il coach della storica promozione in serie A si tratta di un ritorno a Pistoia a distanza di quasi quattro anni: Moretti ha infatti guidato i biancorossi per sei stagioni e mezza, da gennaio 2009 a giugno 2015, scrivendo un capitolo indelebile nel grande libro dei ricordi del basket pistoiese.

