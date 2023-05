Platini sbotta: “Ceferin e Infantino degli usurpatori”

L'ex presidente della Uefa alla Stampa: “Io faccio calcio, loro fanno politica. Non c'è una riforma nei loro programmi”

08-05-2023 09:50

Michel Platini spara a zero su Ceferin e Infantino. L’ex presidente della Uefa, alla Stampa, dice infatti: “La verità è che sia Ceferin sia il presidente della Fifa Infantino sono degli usurpatori di poltrone. Io facevo calcio, loro politica. Non c’è una riforma nei loro programmi, se non fare più partite e incassare più soldi. E così non rispettano le competizioni che hanno fatto la storia del calcio”.

Una dichiarazione sul Fair Play finanziario, non rispettato spesso: “Qualcosa resiste ma è complicato per il presidente dell’Uefa Ceferin farlo rispettare se il suo principale sostenitore è l’emiro Al Khelaifi del Psg”.