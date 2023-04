Play-off NBA: Lakers e Clippers cominciano alla grande

Vittorie in gara 1 rispettivamente contro Memphis e Phoenix. Male Milwaukee.

17-04-2023 08:11

Cominciano alla grande i play-off di LA Lakers e LA Clippers. I primi giocano una paratita molto solida e riescono a vincere gara 1 contro Memphis (128-112). James è sempre positivo (21 punti e 11 rimbalzi) ma è il giapponese Hachimura l’eroe del match: 29 punti partendo dalla panchina. Notevole successo anche per i LA Clippers che vincono il primo atto della serie con Phoenix (115-110). Leonard è inarrestabile: 38 punti. Dall’altra parte non basta un Durant da 27 punti.

Cade Milwaukee, battuta da Miami (130-117). I Bucks perdono Antetokounmpo per infortunio alla schiena dopo un solo quarto di gioco e non si ritrovano più. Infine, Denver non ha problemi in gara 1 contro Minnesota (109-80).