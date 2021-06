Playoff A2, al via le semifinali

Prosegue la postseason nel secondo campionato nazionale dove si avvicina la fase che metterà in palio le due promozioni in A1.

Le speranze di raggiungere la massima serie per le otto rimaste in corsa passano per forza di cose dalle semifinali, fase in cui tutte le squadre saranno chiamate a faticare parecchio vista la qualità dei roster ancora in gioco.

Nel Tabellone Argento la sfida più attesa è certamente quella tra Torino e Verona (brave a superare il turno precedente battendo 3-0 rispettivamente Mantova e Urania), mentre molta curiosità desta lo scontro tra Roma (giustiziera a sorpresa di Forlì) e una Tortona trascinata fino a gara 5 da Ravenna.

Dall’altra parte, nel Tabellone Oro, Ferrara è chiamata a sorprendere ancora una volta dopo il 3-2 ottenuto in rimonta contro Treviglio: l’avversario questa volta però sarà la GeVi Napoli, una delle formazioni più attrezzate per fare il salto di categoria.

Al pari della squadra di coach Sacripanti (reduce dal 3-0 contro Pistoia), anche l’altra squadra campana presente in semifinale, la Givova Scafati, dispone dei mezzi per dare l’assalto alla promozione in A1 e con questi proverà ad avere la meglio su Udine, vittoriosa per 3-1 contro Trapani e pronta a dare il tutto per tutto per mettere il bastone tra le ruote ai gialloblù.

Ricordando che tutte le serie sono al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa, di seguito ecco il programma delle Gare 1 dei due tabelloni.

Tabellone Oro

Domenica 6 giugno, ore 18.00

Apu Old Wild West Udine-Givova Scafati

Domenica 6 giugno, ore 19.00

GeVi Napoli-Top Secret Ferrara

Tabellone Argento

Sabato 5 giugno, ore 18.30

Reale Mutua Torino-Tezenis Verona

Sabato 5 giugno, ore 20.45

Bertram Tortona-Atlante Eurobasket Roma

OMNISPORT | 05-06-2021 14:29