Playoff A2: Ravenna corsara a Tortona, a Urania non riesce il colpo con la Tezenis

Emozioni a non finire in quel di Tortona nella gara 2 che ha visto la Bertram cedere il passo dopo due overtime a una Ravenna mai doma. Nei supplementari, come spesso accade, sono i liberi a fare la differenza e l’OraSì si impone proprio con l’1/2 di Sironi nel secondo extra time dopo che, al termine del primo, era stato Sanders invece a fallire le due conclusioni a cronometro fermo per chiudere i giochi.

Il successo della compagine ravennate riporta la serie coi bianconeri sull’1-1, lo stesso punteggio del confronto tra Forlì e Roma dopo il netto 85-62 in gara 2 della Unieuro.

Non riesce il colpo esterno a Milano sul campo di una Verona che vince di misura dopo un’inaspettata debacle nel finale, mentre non c’è storia a Torino dove Mantova affonda sotto i colpi di una spietata Reale Mutua.

I risultati delle gare 2 del tabellone argento:

Tezenis Verona-Urania Milano 81-78 (Serie: 2-0 Verona)

Reale Mutua Torino-Staff Mantova 84-56 (Serie: 2-0 Torino)

Unieuro Forlì-Atlante Eurobasket Roma 85-62 (Serie: 1-1)

Bertram Tortona-OraSì Ravenna 97-98 d. 2 t.s. (Serie: 1-1)

OMNISPORT | 25-05-2021 17:19