Playoff Europa League: eliminazioni eccellenti

E’ stato il Cluj la prima squadra a staccare il pass per la fase a gironi di Europa League. I rumeni hanno vinto 3-1 contro KUps grazie alla doppietta di Rondon.

Vince anche la Stella Rossa in Armenia: a segno Falcinelli per il raddoppio. Colpo del Lech sul campo dello Charleroi, tris della Dinamo Zagabria trascinata da Ademi contro gli estoni del Flora Tallinn.

Un rigore a tempo scaduto di Mara permette allo Slovan Liberec di esultare, tutto facile per il Granada che ha la meglio sul Malmo. Zahavi e Gakpo firmano il successo del PSV in Norvegia sul campo del Rosenborg. Rigore decisivo anche per il Beer Sheva che un po’ a sorpresa elimina il Viktoria Plzen.

Vittoria esterna e approdo nel tabellone principale anche per il Ludogorets che si impone per 2-0 sul campo della Dynamo Brest . Bene in trasferta che il Rijeka , che supera l’ostacolo Copenaghen con un 1-0, il Qarabag che si impone 3-0 in Polonia contro il Legia ed il Celtic che vince 1-0 sul campo del Sarajevo.

Successo invece interno e in rimonta per lo Standard Liegi . Dopo essere passati in svantaggio con contro gli ungheresi del MOL Fehervar , gli uomini di Montanier nella ripresa hanno segnato i tre goal che sono valsi il 3-1 finale.

Impresa del CSKA Sofia che riesce ad imporsi per 3-1 in rimonta sul campo del Basilea grazie ad una doppietta di Tiago Rodrigues e al goal di Ahmedov (all’88’ e al 96′ le reti decisive), mentre in Dundalk supera senza troppi affanni il Klaksvik in casa con un 3-1.

Tris anche per lo Young Boys che accede ai gironi grazie al 3-0 inflitto al Tirana. Goleada del Tottenham che liquida il Maccabi Haifa con un perentorio 7-2, eliminazione a sorpresa per lo Sporting sconfitto 1-4 in casa dal LASK.

PLAYOFF EUROPA LEAGUE

CLUJ-KUPS 3-1 [5′ Rondon, 42′ Dabeljuh, 56′ Rondon (C), 91′ Udoh (K)]

ARARAT ARMENIA-STELLA ROSSA 1-2 [45′ Katai (S), 60′ Falcinelli (S), 72′ Lima (A)]

CHARLEROI-LECH 1-2 [34′ Ramirez (L), 41′ Puchacz (L), 56′ Fall (C)]

DINAMO ZAGABRIA-FLORA 3-1 [11′ Gavranovic (D), 26′, 87′ Ademi (D), 65′ Sinyavskiy (F)]

LIBEREC-APOEL 1-0 [95′ rig. Mara]

MALMO-GRANADA 1-3 [30′ Machis (G), 45′ Berget (M), 58′ Puertas (G), 85′ Herrera (G)]

ROSENBORG-PSV 0-2 [22′ Zahavi, 61′ Gakpo]

BEER SHEVA-VIKTORIA PLZEN 1-0 [4′ rig.Josue]

DYNAMO BREST-LUDOGORETS 0-2 [73’ Manu, 79’ Higiniokj]

COPENAGHEN-RIJEKA 0-1 [20’ aut. Ankersen]

LEGIA-QARABAG 0-3 [50’ Andrade, 62’ Zoubir, 70’ Ozobic]

SARAJEVO-CELTIC 0-1 [70’ Edouard]

STANDARD LIEGI-MOL FEHERVAR 3-1 [10’ Nikolics (M), 51’ Gavory (S), 77’ rig. Amallah (S), 85’ rig. Amallah (S)]

BASILEA-CSKA SOFIA 1-3 [54’ rig. Arthur (B), 72’ Rodrigues (C), 88’ Rodrigues (C), 96′ Ahmedov (C)]

DUNDALK-KLAKSVIK 3-1 [33’ Murray (D), 48’ Cleary (D), 66’ Midtskogen (K), 79’ Kelly (D)]

YOUNG BOYS-TIRANA 3-0 [42’ Fassnacht, 52’ Nsame, 64’ Nsame]

AEK-WOLFSBURG 2-1 [45’ Mehmedi (W), 65’ Simoes (A), 94’ Ansarifard (A)]

RANGERS-GALATASARAY 2-1 [52’ Arfield (R), 59’ Tevernier (R), 87’ Marcao (G)]

SPORTING-LASK 1-4 [14′ Trauner (L), 42′ Tomas (S), 58′ Raguz, 65′ Michorl, 69′ Gruber(L)]

TOTTENHAM-MACCABI HAIFA 7-2 [2′ Kane (T), 17′ Chery (M), 21′ Lucas, 37′ e 40 Lo Celso (T), 51′ rig. Rukavytsya (M), 55′ rig. Kane, 74′ Kane, 91′ rig. Dele Alli (T)]

